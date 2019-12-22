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Lens cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.

22.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:03
Lens cezalı duruma düştü

'ın ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında 'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.


Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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