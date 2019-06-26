Lenovo, Z6 Pro'nun 5G Destekli Versiyonunu Duyurdu

Lenovo, nisan ayında tanıttığı Z6 Pro modelinin 5G destekli bir sürümünü Şangay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıttı. Özellik olarak Z6 Pro'nun 5G desteksiz modeliyle aynı donanımlara sahip olan Z6 Pro 5G, ek olarak Qualcomm'un Snapdragon X50 modemini kullanıyor.

Tasarım olarak da fazlasıyla benzer bir görünüme sahip olan Z6 Pro 5G, farklı olarak transparan bir modele sahip. Modelin gerçekten transparan bir arka panele mi sahip olduğu yoksa Xiaomi mi 8 Explorer'da gördüğümüz gibi yalnızca donanım görsellerinin mi telefonun arkasına konumlandırıldığıysa şu an için bilinmiyor.

Lenovo'nun 5G bağlantıyı destekleyecek olan Lenovo Z6 Pro 5G modeline dair fiyatlandırma ve satış tarihi bilgileri şu an için açıklanmadı. Firmanın yakın zamanda bu bilgileri de basınla paylaşması bekleniyor. Tekrardan hatırlamak için Lenovo'nun Z6 Pro'nun özelliklerine aşağıdaki liste aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Lenovo Z6 Pro özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU



6 GB, 8 GB, 12 GB RAM/ 512 GB'a kadar dahili depolama



HDR10 destekli 6,4 inç Full HD+ AMOLED ekran



48 MP, f/1,8 ana kamera + 16 MP geniş açı lensi + 8 MP telefoto lens + 2 MP ToF dörtlü arka kamera



32 MP ön kamera



4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS



Android 9.0 Pie



4.000 mAh batarya