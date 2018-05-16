Lenovo Z5 Gerçek Tam Ekran Akıllı Telefon Olacak, Çentiksiz Tam Ekran!

Lenovo Gerçek Bir Tam Ekranlı Akıllı Telefon Görüntüsü Paylaştı



Lenovo Z5 Gerçek Tam Ekran Akıllı Telefon Olacak. Yeni Model Yüzde 95 Ekrandan oluşuyor ve Çentik YOK!

Apple iPhone X için tamamen ekrandan oluşuyor dedi ama malum; son dönem selfi kamerasını gizleyemediğinden dolayı oluşan "Çentikli" ekran aslında tam ekran olarak kendimizi kandırmamıza sebep oldu.

Ancak bir taslak ve bir render parçası resmen olay oldu. Lenovo Başkan Yardımcısı Chang Cheng neredeyse tüm ekran bir akıllı telefon gösterdi.

Lenovo Z5 Gerçek Tam Ekran Akıllı Telefon Olacak!



Lenovo Z5, yüzde 95'lik bir ekran oranına sahip olacağını ve "18 patentli teknolojiyi" üzerinde barındıracağını söyledi. Ancak Lenovo'nun ön taraftaki selfi kamerasını tam olarak nereye entegre ettiğini belirtmedi.

Tam ekranlı akıllı telefon oluşturmanın en önemli zorluklarından biri olarak selfi kameraları geliyor. Ön taraftaki kameralar ekranın altına nasıl gizlenecek merak konusu? Apple, OLED ekranını cihazın arkasına katlayarak ilk sorunu çözdü, ancak çentik, ön kamera için gerekli bir kötülüktü.

Diğer yüksek ekran oranına sahip cihazlar arasında Vivo Apex ve mi Mix 2S geliyor ki bu model kamera alt tarafa yerleştirilmiş.

Lenovo özellikle 18 Patentli teknoloji vurgusu yaparak bu sorunu çözmüş olabilir. Yine de tam bir ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Açıkçası Lenovo Z5'in henüz gerçek bir ürün mü? yoksa konsept bir tasarım mı? çok açık değil. Ancak tasarım kesinlikle dikkat çekici.

Sizce de öyle değil mi?

CNET

Lenovo (Weibo)



https://www.teknotalk.com/lenovo-z5-gercek-tam-ekran-akilli-telefon-olacak-63748/