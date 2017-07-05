Lenovo Yeni Bir Mod Tanıttı!

Lenovo, Moto Z serisi cihazları için yeni bir Moto Mod duyurusunda bulundu. Yeni kamera Mod, kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak 360 derece video ve fotoğraf çekebilmesine imkan tanıyor.



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Gana'daki bir basın etkinliği sırasında akıllı telefon üreticisi, Moto Mod ailesinin bu son üyesini tanıttı. Ancak kamera modülünün tüm özellikleri henüz tam olarak açıklanmış değil. Techdroider'ın söylediğine göre kameranın iki lensi bulunuyor ve tüm Moto Z akıllı telefonların arkasında bulunan 16-pin manyetik bağlantıyı kullanıyor. Modülün fiyatı ise hala bilinmiyor.



EVleaks tarafından bugünün erken saatlerinde yayınlanan bir sızıntı görüntüde, arka kameranın bileşenlerinin, cihazın yerini aldığı True Zoom Mod'una hiç benzemediği görülebiliyor. Ayrıca iki kamera modunun da işlevleri geliştirmek için aynı anda kullanılıp kullanılamayacağı belli değil.



Motorola üst seviye akıllı telefonları için yeni bir aksesuar seti olan Mod'ları geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Bu Mod'lar, temel arka kılıflardan çok işlevli kamera modüllerine kadar geniş bir alanı kapsamakta. 360 derecelik bir kameranın sunulması da zaten var olan geniş seçenek yelpazesini daha da geliştirmekte.



Yeni Mod şu anda sadece Gana'da sunulmakta. Diğer piyasalar için sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil...



