Lenovo'nun yeni reklam filmi, "Performansın Dibi" sloganıyla!

27.10.2019 03:12

Lenovo'nun yeni reklam filminde basketbolun yıldızları bilgisayar oyunundan sesleniyor

Lenovo'nun yeni reklam filmi.



Teknoloji devi Lenovo'nun, Euroleague Basketbol sponsorluğu kapsamında çektiği yeni reklam filminde Fenerbahçe Beko İstanbul'un ve Anadolu Efes İstanbul'un yıldızları Ali Muhammed (Bobby Dixon) ve Shane Larkin başrollerde oynuyor. Lenovo, filmde ünlü basketbol yıldızlarının yerleştirildiği oyun ekranı üzerinden oyun severleri yüksek performanslı Lenovo bilgisayarları kullanmaya çağırıyor. Kampanya "Performansın Dibi" sloganıyla öne çıkıyor.



Lenovo, pazar liderliğini sürdürürken eğlenceli reklam filmleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'da düzenlenen en üst düzeydeki basketbol ligi "Turkish Airlines EuroLeague" ve Avrupa'nın önde gelen basketbol yarışması olan "7DAYS EuroCup" için 2019/20 sezonu resmi sponsoru olan Lenovo, yeni filminde basketbolun ünlü yıldızlarını bir araya getirdi.



Fenerbahçe Beko İstanbul'un ve Anadolu Efes İstanbul'un yıldızları Ali Muhammed (Bobby Dixon) ve Shane Larkin'in başrollerde oynadığı reklam filmi, oyun ekranı kurgusuyla izleyiciye sürpriz yapıyor. Filmde ilk aşamada iki basketbolcunun teke tek basketbol maçını görüyoruz. Maça eşlik eden müzik gerilimi tırmandırıyor ancak basketbolcular beklenen performansı yakalayamıyor. Bu noktada izleyici bir anda bilgisayar ekranı karşısındaki oyuncu ile karşılaşıyor. Oyundaki basketbolcuların performanslarından mutsuz olan oyuncunun şaşkın bir ifadeyle söylendiği noktada Ali Muhammed ve Shane Larkin oyun ekranından seslenerek oyuncuyu "performansın dibi" için Lenovo bilgisayar kullanmaya davet ediyor.



Ogilvy İstanbul tarafından hazırlanan ve yapımcılığını Hacıyatmaz firmasının üstlendiği prodüksiyonda yönetmen koltuğunda Ali Can Zeren oturuyor. Reklam filminin kurgusunda karşılaştığımız oyun sever ünlü yıldızlarla basketbol oynarken duran ya da yavaşlayan bilgisayara isyan ediyor.



Lenovo geçtiğimiz ayı sonunda sezon boyunca Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul'un ülkemizi temsil ettiği tüm Turkish Airlines EuroLeague maçları ile EuroCup'taki Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa maçlarının bölgesel sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu.

Kaynak: Teknotalk.com