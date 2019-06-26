Lenovo, Dünyanın İlk 5G Destekli Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

MWC Shangai'ın bu seneki temasının 5G teknolojisi olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. China Mobile, dün 5G+ Initiative'i sunarken Vivo da 5G ile ilgili planlarının duyurusunu yaptı. Bunların yanı sıra bu etkinlikte dikkatleri üzerine çeken bir diğer firma ise Lenovo oldu.

Lenovo, Z6 Pro 5G Edition ile birlikte dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarının da duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855'i kullanan 5G destekli akıllı telefonuna dair yaptığımız haberin detaylarını okumak aşağıdaki haberimize gidebilirsiniz.

Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı olan Lenovo'nun bu cihazı, hızı 2,75 GHz olan Snapdragon 8cx işlemciden gücünü alıyor. Yetkililer, cihazın diğer özelliklerini ise açıklamadı.