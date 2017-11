Lenovo'dan Moto Tab Sürprizi

Ürünleri genellikle Windows'lu laptop'lardan ve bilgisayarlardan oluşan Lenovo, belirli aralıklarla Android'li tabletler üretmeye devam ediyor. Firmanın yeni tabletini özel yapan ise onu Motorola markası altında piyasaya sürecek olması.



Yeni Moto Tab, 17 Kasım'dan itibaren ABD'nin hizmet sağlayıcısı AT&T'nin müşterileri için satışa sunulacak. 10.1 inç 1080p ekrana sahip tablet, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, 2GB RAM, 32GB dahili depolama ve microSD desteği ile geliyor. 7.000mAh pille gelen cihaz, USB Type-C üzerinden şarj oluyor ve Android 7.1 ile çalışıyor.



Tabletin arka yüzü yumuşak plastikle kaplı; bu sayede elinizden kolayca kaymıyor. Bu arada Moto Tab'den daha fazlasını isteyenler, yeni aksesuarlarla onu geliştirebiliyorlar. Yeni aksesuarların ilki olacak Home Assistant Pack, tablet için bir ayaklık, üst düzey çift mikrofon ve 3 watt hoparlör sunuyor. İkinci set olan Productivity Pack ise bir Bluetooth ThinkPad klavye ve entegre trackpad içeriyor.



Lenovo Moto Tab™ Device highlights | AT&TMade to entertain with a 10" full HD display, dual front facing speakers with Dolby Atmos® sound, and one swipe access to entertainment with TV Mode. Plus, its perfect for sharing with seven customizable profiles, including a Kids Mode.



Moto Tab, Cuma gününden itibaren AT&T üzerinde 299.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.