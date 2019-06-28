Lenovo, 120Hz Ekranlı Z6'nın Ekran Özelliklerini Paylaştı

Yakın zamanda çıkması beklenen Z6, kendinden fazlaca söz ettiren bir telefon oldu. Lenovo, cihazın çıkış tarihini net bir şekilde açıklamasa da Snapdragon 730 işlemci, üçlü arka kamera ve 4.000 mAh'lik batarya gibi bazı özellikleri onaylamıştı. Şimdiyse cihazın ekranına dair özellikler, Lenovo tarafından onaylandı.

Çinli teknoloji devi, Z6'nın 6,39 inçlik OLED bir ekrana sahip olacağını ve %93,1 ekran/gövde oranı ile geleceğini belirtti.

HDR10 teknolojisiyle gelecek olan ekran, DCI-P3 geniş renk gamı desteğiyle birlikte 600 nitlik patlaklığı sağlayacak. Dahası, 120 Hz'lik yenileme oranına ve De-Mura ekran renklendirme teknolojisini de bünyesinde barındıracak.

Son olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusunu içerisinde bulunduracak olan ön panel, Gorilla Glass ile korunacak. Lenovo, cihazın Gorilla Glass'ın hangi nesil olduğu konusunda bir açıklamada bulunmadı.