Lenfoma hastası öğrenciye diploma sürprizi

23.09.2019 19:20

Van'da, lenfoma tanısı nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Ali Yar, hasta yatağında diploma almanın mutluluğunu yaşadı.

YYÜ Van Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrencisi 33 yaşındaki Yar, hastalığının ilerlemesi nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Ailesi de tedavi sürecinde moral olması amacıyla rektörlüğe müracaat ederek Yar'a diplomasının verilmesini talep etti.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de ailenin talebini kabul ederek öğrencinin diplomasının hazırlanması talimatını verdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile Yar'ı hastanede ziyaret eden Şevli, üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak çerçevelenen diplomayı teslim etti.

"Öğrencimize moral vermek istedik"

Duygusal anların yaşandığı programda ailenin mutluluğuna ortak olan Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin Meslek Yüksek Okulundan mezun olan Ali Yar'a moral vermek istediklerini söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrencinin ailesinin diplomayı erken almak için kendilerine müracaat ettiğini anlatan Şevli, şöyle konuştu:

"Ailesi, Yar'ın diplomayı görünce mutlu olacağını bize iletti. Bugün Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde başhekimimiz ve doktoruyla diplomasını teslim ettik. Kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Hastalık sürecinde moral vermek için öğrencimizi ziyaret ederek diplomasını teslim ettik. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramıza döner."

Hastane Başhekimi Çelik de hastaya lenfoma tanısının konulduğunu aynı zamanda enfeksiyon tedavisi de gördüğünü belirtti.

Çelik, "Şu anda genel durumu iyi. Rektörümüzün diplomayı getirmesi bizi ve hastayı mutlu etti. Hastamıza motive kaynağı oldu. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki tedavi süreci de üniversite hastanesinde devam edecek. Kemoterapisini aldı. Enfeksiyonu vardı. Biz bunu tedavi ettik. Budan sonra doktorlarının uygun gördüğü şekilde tedavisi sürecek." dedi.

"Oğlumun tekrar yürümesini istiyorum"

Oğlunun diplomasına kavuştuğu anda gözyaşlarına hakim olamayan annesi Leman Koç da oğluna bu mutluluğu yaşatan Şevli ile üniversite ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Koç, "Hocamızdan Allah razı olsun. Bir anne olarak oğlumun kısa sürede ayağa kalkmasını, yürümesini istiyorum. Dört aydır oğlum yatağa mahkum. Doktorlar oğlumla yakından ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Bir anne olarak duygularımı ifade edemiyorum. Tek dileğim oğlumun sağlığına kavuşması." diye konuştu.

Kaynak: AA