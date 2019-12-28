Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, lenf kanserine yakalanan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, lenf kanserine yakalanan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.
Taban, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay kan aracının 2-3 Ocak'ta belediye önünde olacağını belirterek, herkesi Bulut için kök hücre bağışına bulunmaya davet ettiğini bildirdi.
Açıklamada, Elif Azra Bulut için hala uygun donör bulunamadığı da ifade edildi.