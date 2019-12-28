Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı

28.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:44

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, lenf kanserine yakalanan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.

Taban, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay kan aracının 2-3 Ocak'ta belediye önünde olacağını belirterek, herkesi Bulut için kök hücre bağışına bulunmaya davet ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Elif Azra Bulut için hala uygun donör bulunamadığı da ifade edildi.

Kaynak: AA