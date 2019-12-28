Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı
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Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, lenf kanserine yakalanan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.

28.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:44
Lenf kanserine yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı çağrısı

Belediye Başkanı , lenf kanserine yakalanan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.

Taban, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay kan aracının 2-3 Ocak'ta belediye önünde olacağını belirterek, herkesi Bulut için kök hücre bağışına bulunmaya davet ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Elif Azra Bulut için hala uygun donör bulunamadığı da ifade edildi.

Kaynak: AA
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