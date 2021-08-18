Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
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Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı

Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi. İşte detaylar...

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoları alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol almıştı. Aksoy'un canlandırdığı Volkan karakteri oldukça sevilmişti.

İşte Boğaç Aksoy'un değişimi...

Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı
Lenf kanseri tedavisi gören Boğaç Aksoy'un son hali şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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