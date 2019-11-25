Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu
Milli rüzgar sörfçüsü Lena Erdil, Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncü oldu.
Milli rüzgar sörfçüsü Lena Erdil, Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.
Turnuvada Lena, slalom kadın kategorisinde 3. sırada yer aldı. Birinciliği Fransa'dan Marion Mortefon, ikinciliği ise yine Fransa'dan Delphine Cousin Questel kazandı.