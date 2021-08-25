LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Yunanistan'a 32-1 yenildi.

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Yunanistan'a 32-1 yenildi.

Hırvatistan'ın Sibenik kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlılar, Fransa, Ukrayna ve Hollanda'dan sonra Yunanistan karşısında da havuzdan mağlup ayrıldı.

B Grubu'nu puansız olarak son sırada tamamlayan Türkiye, tur atlama şansını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer