LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Yunanistan'a 32-1 yenildi.
Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Yunanistan'a 32-1 yenildi.
Hırvatistan'ın Sibenik kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlılar, Fransa, Ukrayna ve Hollanda'dan sonra Yunanistan karşısında da havuzdan mağlup ayrıldı.
B Grubu'nu puansız olarak son sırada tamamlayan Türkiye, tur atlama şansını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer