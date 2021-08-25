LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Yunanistan'a 32-1 yenildi.

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında Yunanistan'a 32-1 yenildi.

Hırvatistan'ın Sibenik kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlılar, Fransa, Ukrayna ve Hollanda'dan sonra Yunanistan karşısında da havuzdan mağlup ayrıldı.

B Grubu'nu puansız olarak son sırada tamamlayan Türkiye, tur atlama şansını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

'Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya oldu
"Filenin Sultanları"nın rakibi Çekya oldu
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:09:06. #1.14#

title