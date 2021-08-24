LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 3. maçında Hollanda'ya 37-1 yenildi.
Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 3. maçında Hollanda'ya 37-1 yenildi.
Hırvatistan'ın Sibenik kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlılar, Fransa ve Ukrayna'dan sonra Hollanda karşısında da havuzdan mağlup ayrıldı.
Türkiye, gruptaki 4. ve son maçında yarın TSİ 10.00'da Yunanistan ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer