LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
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LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Ukrayna'ya 10-4 yenildi.

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Ukrayna'ya 10-4 yenildi.

Hırvatistan'ın Sibenik kentinde düzenlenen şampiyonadaki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 23-4 mağlup olan milliler, ikinci maçını da kaybetti.

Türkiye, gruptaki 3. karşılaşmasını yarın TSİ 13.00'te Hollanda ile oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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