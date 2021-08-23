LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Ukrayna'ya 10-4 yenildi.
Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Ukrayna'ya 10-4 yenildi.
Hırvatistan'ın Sibenik kentinde düzenlenen şampiyonadaki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 23-4 mağlup olan milliler, ikinci maçını da kaybetti.
Türkiye, gruptaki 3. karşılaşmasını yarın TSİ 13.00'te Hollanda ile oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer