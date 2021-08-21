LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
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LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 23-4 mağlup oldu.

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 23-4 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

Sibenik kentindeki müsabakayı 23-4 kaybeden milli takımın gollerini Elif Gürelli, Duru Danişmend, Gülfem Tuna ve Derin Pehlivanoğlu attı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazartesi günü TSİ 20.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyona, 29 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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