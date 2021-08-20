LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
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LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele, Sibenik kentinde TSİ 13.00'te başlayacak.

Milli takım, B Grubu'nda Fransa'nın yanı sıra Yunanistan ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Şampiyona, 29 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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