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LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'nın 13-16 klasman maçında ev sahibi Malta'ya mağlup oldu.

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'nın 13-16 klasman maçında ev sahibi Malta'ya mağlup oldu.

Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, ev sahibi ekip karşısında ilk çeyreği 8-3 önde tamamladı. Milli takım, son çeyrekte rakibinin 5 golüne karşılık veremedi ve müsabakanın normal süresi 8-8 bitti.

Penaltı atışlarında Malta, ay-yıldızlı ekibe 5-3 üstünlük sağladı ve havuzdan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Türkiye, 18 Eylül Cumartesi günü 15'incilik maçında Belarus'la karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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