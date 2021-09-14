LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'a 12-10 yenildiMalta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'la ile karşılaştı.
Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'a 12-10 yenildi
Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'la ile karşılaştı.
Rakibine 12-10 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Saylı (3), Kemal Ata Caferli (3), Ege Güner Caner (2), Orhan Arda Alpman ile Efe Naipoğlu kaydetti.
Gruptaki 3 maçını da kaybeden Türkiye, 13-16 klasman maçında yarın Malta'yla karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri