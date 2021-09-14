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LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'a 12-10 yenildiMalta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'la ile karşılaştı.

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'a 12-10 yenildi

Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'la ile karşılaştı.

Rakibine 12-10 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Saylı (3), Kemal Ata Caferli (3), Ege Güner Caner (2), Orhan Arda Alpman ile Efe Naipoğlu kaydetti.

Gruptaki 3 maçını da kaybeden Türkiye, 13-16 klasman maçında yarın Malta'yla karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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