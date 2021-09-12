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LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 17-3 yenildi.

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 17-3 yenildi.

Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Rakibine 17-3 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Şaylı (2) ve Efe Kuloğlu kaydetti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Yunanistan ile karşılaşacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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