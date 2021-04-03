Lemur ailesinin ilk yavruları "Kivi" ve "Çilek" hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda dünyaya gelen ilk halka kuyruklu lemur yavruları "Kivi" ve "Çilek" ilgi odağı oldu.

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda dünyaya gelen ilk halka kuyruklu lemur yavruları "Kivi" ve "Çilek" ilgi odağı oldu.

Barındırdığı 144 türden 1486 hayvan ile kente gelen turistlerin ilgisini çeken Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki hayvanlar arasında yer alan iki lemur, kısa süre önce ilk kez doğum yaptı.

Bir süre veterinerlerin gözetiminde kalan yavrular, hastalık riski ortadan kalkınca ziyaretçilerle buluştu. Yaklaşık 20 günlük olan lemur yavrularına veterinerler tarafından "Kivi" ve "Çilek" adı verildi.

Hayvanat bahçesinin yeni küçük misafirleri, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler, yavruların fotoğrafını çekmek için kafesin etrafından ayrılmıyor.

Anne lemurların süt verimini artırmak için de sık sık meyve kokteyli hazırlanıyor.

"Son derece uysal ve sosyaller"

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin bugünlerde en çok ziyaretçi çeken hayvanlarının minik lemurlar olduğunu söyledi.

Lemur yavrularının oldukça sağlıklı olduğuna değinen Arsun, şunları kaydetti:

"Annelerinin kucağından hiç inmeden etrafı izliyorlar. Çocuklar da yavruları görmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Ziyaretçilerin maskotu oldular. Çok sevimliler. Lemurlar insanlara karşı çok nazik hayvanlar. Meyveler, tohumlar ve çiçeklerle besleniyorlar. Lemurlar son derece uysal ve sosyaller. İnsanlardan kaçmıyorlar. Özellikle güneşlendikleri anlarda çok sevimli oluyorlar. Antalya'nın ilk lemur yavrularını da inşallah sağlıklı şekilde büyüteceğiz."

Ziyaretçileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ağırladıklarını anlatan Arsun, herkesi lemurları ve diğer hayvanları görmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin