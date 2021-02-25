Lemondogs, "twist", "MODDII" ve "znajder"li kadrosunu duyurdu!
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Lemondogs, "twist", "MODDII" ve "znajder"li kadrosunu duyurdu!

25.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:08
Lemondogs,

Lemondogs, önümüzdeki sezon için üç deneyimli oyuncunun eklenmesiyle kadrosunu tamamladı.

Lemondogs, önümüzdeki sezon için üç deneyimli oyuncunun eklenmesiyle kadrosunu tamamladı.

Geçen sonbaharda Elitserien playofflarına ulaşan takımın kadrosu üç yeni eklemeyle değişti. Yinelenen kadroda, kadronun önceki yinelemesinden iki oyuncu Jerry "xelos" Råberg ve Jonas "hemzk9" Rantamäki hala boy gösteriyorlar.

Yeni kadrodaki iki veteran, "znajder" ve "MODDII", GODSENT ve Ancient ekiplerinde çıktıkları son maçların ardından uzun zamandır en yüksek seviyede rekabetçi maçlarda mücadele etmediler.

Organizasyonun güncel kadrosu ise şu şekilde:

  • Jerry "xelos" Råberg
  • İsveç Jonas "hemzk9" Rantamäki
  • İsveç Simon "twist" Eliasson
  • İsveç Andreas "MODDII" Fridh
  • İsveç Andreas "znajder" Lindberg

Kaynak: Playerbros

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