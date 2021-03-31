Leman Sam; Özel giderim yok onlar için harcıyorum
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Leman Sam; Özel giderim yok onlar için harcıyorum

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Leman Sam; Özel giderim yok onlar için harcıyorum

Leman Sam, Cihangir'deki bir veterinerde tedavi ettirdiği sokak kedisi Paşa ile objektiflere takıldı. Trafik kazası geçirip ayağı kırılan kediyi 10 gündür tedavi ettirdiğini söyleyen sanatçı, "Nasıl olduğunu kontrol etmek için çıktım. Onların iyi olduğunu görmek beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Bir köşede sevip öpücük yağmuruna tuttuğu minik dostla objektiflere poz veren Sam, çevresindeki hasta ve bakıma muhtaç tüm kedilerin sağlık giderlerini karşıladığını anlatıp, "Hayvanların sağlık giderleri ve veteriner ücretleri ciddi rakamlar tutuyor ama çoğunu ben karşılıyorum. Ben öyle şaaşalı yaşayan biri değilim zaten. Özel zevkim için harcamam yok, onun yerine bu canlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Hem sağlık hem de gıda ihtiyaçlarına katkıda bulunuyorum. Çoğunu da kısırlaştırıp ameliyat ettiriyorum, başkalarına da örnek olursam ne mutlu bana. Belediyelerin de veteriner hizmetlerini yeterli düzeye çıkarmaları gerek" şekilde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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