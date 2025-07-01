Leman Dergisi'ne Karşı Soruşturma: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman Dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı.

Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL