Lekesi başka alerjisi başka!

Yazın şikayet edilen konuların başında güneş lekesi ve güneş alerjisi sorunları geliyor.

Yazın şikayet edilen konuların başında güneş lekesi ve güneş alerjisi sorunları geliyor. Ancak bu iki rahatsızlığı birbirinden ayırmak gerekiyor. Güneş alerjisi, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınması sonucunda deride kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık, şişlik ve döküntü gibi belirtilerle kendini belli etse de aslında ürtiker gibi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu. Kurdeşen şeklinde de kendini belli edebiliyor. Belirtiler daha çok dekolte bölgesi, el ve kolların dış yüzeyi, alt bacaklar gibi bölgelerde ortaya çıkıyor.

Harvard Health, çoğunlukla kaşıntılı kızarıklıklar olarak kendini gösteren genel güneş alerjisini 'bağışıklık sisteminin güneş ışınlarına reaksiyonu' olarak tanımlıyor. Vücudun neden böyle bir tepki geliştirdiği tam olarak bilinmese de alerji, bağışıklık sisteminin güneş etkisinde kalan cildin bazı özelliklerini 'yabancı' olarak algılaması ve buna bağlı olarak da savunma sistemini harekete geçirmesiyle ortaya çıkıyor.

AĞIR YAŞAYANLAR TEST YAPTIRABİLİR

Nadir de olsa bazı kişilerde tüm vücudu etkileyen döküntü, şişme, tansiyon düşüklüğü gibi etkilerin gözlendiği durumlar da gelişebiliyor. Yani güneş alerjisi riskli bir konu. En önemlisi, alerjik kişilerin güneş ışınlarından iyi korunması. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde güneşten kaçınmak gerekiyor. Ayrıca doktorunuza ya da eczacınıza danışarak hem UV-A ve UV-B korumalı hem de en az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanmanızı öneririm. Alerjiyi ağır yaşayan kişiler UV testing/ fototesti ile kendilerini etkileyen spesifik dalga boylarını öğrenebilir.

Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen güneş alerjisini yaşarsanız, halk arasında iyi geldiği söylenen yoğurt, diş macunu gibi maddeleri sürmeyin ve hastaneye gidin.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE AÇIK TENLİLER ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ

Gelelim güneş lekelerine... Deri tipimiz güneşe verdiğimiz reaksiyonu direkt olarak etkiliyor. Güneşten korunuyor olsak da saç ve ten rengi ya da kalıtsal yatkınlık gibi elimizde olmayan durumlar bu konuda 'söz sahibi'. Bu nedenle 3 yaş altı çocuklar ve yaşlılarla birlikte, açık tenli kişilerin de güneşten korunmaya özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Ciltteki lekeler güneşin yanı sıra, genetik yatkınlık ya da bazı kozmetik ürünlerin ve ilaçların kullanımıyla da ortaya çıkabilir. Doğru tedavi için cilt hastalıkları uzmanıyla görüşmeli. Güneş lekelerinin tedavisinde ilaçların yanı sıra kimyasal peeling, lazer uygulamaları, dondurma gibi tedavilerden size uygun olanı doktorunuz belirlemeli.

Aromaterapiden de yararlanabilirsiniz. 2'şer yemek kaşığı jojoba yağı, avokado yağı, fındık yağı ve tamanu yağının içine 5 damla ıtır yağı, 4 damla palmarosa yağı ve 4 damla günlük yağı damlatarak hazırlanan karışımın sabah ve akşam lekelere uygulanması işe yarayabiliyor. Güvenilir markaların ürünlerini, eczacınıza danışarak alın.

Kaynak: Hürriyet