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Leke James, Sivasspor'da siftah yaptı

Leke James, Sivasspor'da siftah yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, İH Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez ligde rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, İH Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez ligde rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Leke James, attığı golle takımına galibiyet getirdi ve bu sezon da ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan Leke, 66. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Nijeryalı oyuncu böylece bu sezon ilk kez skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan Leke, 7 kez de ilk 11'de görev aldı. James 677 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Leke James, Sivasspor'da siftah yaptı

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