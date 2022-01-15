Leke James ligdeki gol sayısını 2'ye çıkarttı - Haberler
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Leke James ligdeki gol sayısını 2'ye çıkarttı

Leke James ligdeki gol sayısını 2'ye çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor'da Leke James attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon ligde 2. kez ağları sarstı. Maçın 20. dakikasında topu ağlarla buluşturan Leke, böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti. Nijeryalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan James, 4 kez de ilk 11'de görev aldı. Leke, 435 dakika oyunda kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Leke James ligdeki gol sayısını 2'ye çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

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