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Leke James gol sayısını 4'e çıkardı

Leke James gol sayısını 4'e çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Leke James, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4'e yükselti.

DG Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Leke James, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4'e yükselti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü de Nijeryalı futbolcu Leke James'ten geldi. Maçın 18 ve 56. dakikasında topla buluşan James, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. James, 4 golün 2'sini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Leke James 89 dakikada sahada kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Leke James gol sayısını 4'e çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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