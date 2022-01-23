Leipzig Wolfsburg engelini 2 golle geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leipzig Wolfsburg engelini 2 golle geçti

Leipzig Wolfsburg engelini 2 golle geçti
AA / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Leipzig, sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Wolfsburg'u Red Bull Arena'da ağırladı.

İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Leipzig, 76. dakikada Willi Orban ve 84. dakikada Josko Gvardiol ile 2 gol bularak karşılaşamadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste üçüncü galibiyeti alan Leipzig puanını 31'e çıkararak 6. sıraya yükseldi.

Wolfsburg ise 21 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri

Bundesliga, Almanya, Redbull, Futbol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title