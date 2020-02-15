Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

15.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:48

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, Werder Bremen'i 3-0 yendi.



Leipzig, Bundesliga'nın 22. haftasında Werder Bremen'i Red Bull Arena'da konuk etti.



Leipzig ekibi, 18. dakikada Lukas Klostermann, 39. dakikada Patrick Schick ve 46. dakikada Nordi Mukiele'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Zirve yarışında önemli 3 puanı alan Leipzig, puanını 45'e çıkardı. Werder Bremen ise kümede kalma mücadelesinde yara alarak 17 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda, Augsburg sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin deplasmanda Paderborn'u 2-1, Wolfsburg deplasmanda Hoffenheim'i 3-2, Bayer Leverkusen de deplasmanda Union Berlin'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA