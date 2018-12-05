Leipzig ve Schalke, Antalyaspor'un Genç Oyuncusu Doğukan Sinik'i Gündemine Aldı

Süper Lig'de bu sezon ilk 14 haftadaki performansıyla dikkat çeken Antalyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'i Almanya 1. Lig ekipleri mercek altına aldı. Fanatik'te yer alan habere göre Antalyaspor'da yetişip bu sezonki performansıyla U21 Milli Takımının da değişmez oyuncuları arasına girmeyi başaran 19 yaşındaki futbolcu için Schalke ve Leipzig harekete geçti.

GÖZLEMCİLER, UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

Bu sezon Akdeniz ekibinde 14 karşılamanın 12'sinde 11'de sahaya çıkan genç oyuncu için iki Alman takımının scout ekiplerini görevlendirdiği belirtildi. Scoutların, Antalyaspor-Akhisarspor maçının yanı sıra U21 Milli Takımın 17 Kasım'da İspanya'da oynadığı İskoçya maçında da genç yıldız adayı izledikleri dile getirildi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA TAKİP EDİYOR

Geçen sezon kiralık oynadığı 3. Lig temsilcisi Kemerspor'daki başarısıyla Antalyaspor teknik kadrosunun dikkatini çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, iki Alman kulübünün yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da takibinde olduğu belirtildi. Takımın eski yıldızı Samuel Eto'o da oyuncunun geleceğinin oldukça parlak olduğunu belirtmişti.