Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, hangi kanalda? Leipzig - Stuttgart maçı şifresiz mi? Leipzig - Stuttgart maçı hakemi kim?

Bundesliga'da hedefine ulaşmak isteyen Leipzig - Stuttgart bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Leipzig - Stuttgart maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.