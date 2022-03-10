Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?
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Bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçları oynanacak. Bugün oynanması gereken maçların başında Leipzig - Spartak Moskova geliyor. Fakat yapılan açıklamaya göre, Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi. Peki, Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?
Spartak Moskova - RB Leipzig maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Spartak Moskova - RB Leipzig maçı iptal mi edildi, neden edildi? Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ NASIL?
- Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
- Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
- Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
- Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
- Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
- Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
- Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)
- Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
LEİPZİG - SPARTAK MOSKOVA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Maç normalde bugün 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacaktı. Fakat alınan karara göre maç iptal edildi. UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla göre Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselen takım olmuş oldu.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022