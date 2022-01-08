Leipzig sahasında Mainz 05'i 4 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Mainz 05'i 4-1 yendi.

Bundesliga'nın 18. haftasında Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Leipzig, ilk yarıyı 21. dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.

Konuk ekip 57. dakikada Jae-sung Lee'nin topu filelere göndermesiyle durumu 2-1'e getirdi.

Özellikle ikinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 58. dakikada Christopher Nkunku ve 61. dakikada Andre Silva ile üst üste iki gol bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 25'e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.

Mainz 05 ise 24 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Hoffenheim 3. sıraya yükseldi

Hoffenheim sahasında Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 38. ve 44. Ihlas Bebou ve 90+3. dakikada David Raum attı. Augsburg'un tek golünü ise 5. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti.

Hoffenheim bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi.

Augsburg ise 18 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen-Union Berlin ve Freiburg-Arminia Bielefeld müsabakaları 2-2, Greuther Fürth-Stuttgart maçı da 0-0 berabere tamamlandı.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri

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