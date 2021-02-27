Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Sörloth'un uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi
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Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Sörloth'un uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi

27.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:04
Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Sörloth'un uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 23. haftasında Red Bull Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan Jonas Hofmann ve 19. dakikada Marcus Thuram'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha üstün performans sergileyen Leipzig, 57. dakikada Christopher Nkunku ve 66. dakikada Yussuf Poulsen'in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakan 3-2 galip ayrıldı.

Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50'ye çıkardı ve lider Bayer Münih'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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