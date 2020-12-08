Leipzig - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Leipzig - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:20
Leipzig - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Leipzig - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Leipzig - Manchester United maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

LEİPZİG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Leipzig - Manchester United maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

LEİPZİG - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leipzig - Manchester United maçını Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarından izleyebilirsiniz.

LEİPZİG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Red Bull Arena, Leipzig'da oynanacak.

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