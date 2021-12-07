Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan devam ediyor. Leipzig, sahasında Manchester City'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Leipzig - Manchester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan devam ediyor.Leipzig, Manchester ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Leipzig - Manchester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?detaylar haberimizde.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig - Manchester maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 20:45'de oynanacak.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 21:00'daExxen'de canlı yayınlanacak.

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