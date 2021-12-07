Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan devam ediyor.Leipzig, Manchester ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Leipzig - Manchester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?detaylar haberimizde.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig - Manchester maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 20:45'de oynanacak.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 21:00'daExxen'de canlı yayınlanacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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