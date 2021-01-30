Leipzig konuk ettiği Bayer Leverkusen'i tek golle geçti
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Leipzig konuk ettiği Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

30.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:39
Leipzig konuk ettiği Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 19. haftasında Red Bull Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, 51. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen ise 32 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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