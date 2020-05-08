Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, savunma oyuncusu Lukas Klostermann'ın sözleşmesini yeniledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, savunma oyuncusu Lukas Klostermann'ın sözleşmesini yeniledi.

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu.

Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.

Kaynak: AA