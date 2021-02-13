Leipzig ilk yarıda attığı gollerle Augsburg'u 2-1 yendi
13.02.2021 01:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 01:32
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig sahasında Augsburg'u 2-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig sahasında Augsburg'u 2-1 mağlup etti.
Leipzig, Bundesliga'nın 21. haftanın açılış maçında Red Bull Arena'da Augsburg'u konuk etti.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı 38. dakikada penaltıdan Dani Olmo ve 43. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Augsburg 77. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada kalan bölümde gol olmayınca Leipzig müsabakandan 2-1 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken Augsburg 22 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay