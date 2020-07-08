Leipzig'e Güney Koreli golcü
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig, Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chan'ı kadrosuna kattı.
08.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:29
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig, Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.
Kaynak: AA