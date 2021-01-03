Leipzig deplasmanda Stuttgart'ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Leipzig, Bundesliga'nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 31'e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih'ten devraldı.
Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay