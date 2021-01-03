Leipzig deplasmanda Stuttgart'ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
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Leipzig deplasmanda Stuttgart'ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

03.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:53
Leipzig deplasmanda Stuttgart'ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Leipzig, Bundesliga'nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 31'e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih'ten devraldı.

Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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