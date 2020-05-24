Leipzig deplasmanda farklı kazandı
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Leipzig deplasmanda farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Leipzig deplasmanda farklı kazandı
24.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:17

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 deplaslasmanında boy gösteren Red Bull Leipzig, rakibi karşısında rahat bir galibiyete uzandı. 11. dakikada Werder ile öne geçen konuk takım, 23. dakikada Poulsen ile farkı 2'ye çıkardı. 36. dakikada Sabitzer skoru 3-0 yaparken, ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Takımının ilk golünü atan Werner, 48 ve 75. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve 5-0'lık farklı galibiyetin mimarı oldu. Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Leipzig, ligde 3. sıraya yükseldi. Mainz ise 27 puanda kaldı ve ligde 15. sırada bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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