Leipzig - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Leipzig - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

20.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:47
Leipzig - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Bugün grupların 1. maçları oynanacak. Peki Leipzig - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Leipzig - Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Leipzig - Başakşehir maçı 20 Ekim 2020 Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leipzig - Başakşehir maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Red Bull Arena, Leipzig'da oynanacak.

İlgili Haberler

Paris Saint Germain - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?
Paris Saint Germain - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?
Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda? Leipzig - Başakşehir ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Başakşehir maçı nerede oynanacak?
Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda? Leipzig - Başakşehir ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Başakşehir maçı nerede oynanacak?
Dinamo Kiev - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Dinamo Kiev - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Doğuş Hazal Kaya Sinan Akçıl Serdar Ortaç
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Leipzig - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi? - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 19:47:27. #1.14#
title