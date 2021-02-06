Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

06.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:04
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, Schalke 04'ü deplasmanda 3-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, Schalke 04'ü deplasmanda 3-0 yendi.

Bundesliga'nın 20. haftasında Leipzig, Veltins Arena'da oynanan müsabakada düşme hattında bulunan rakibi Schalke 04'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Nordi Mukiele'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 73. dakikada Marcel Sabitzer ve 87. dakikada Willi Orban ile 2 gol daha bularak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanından puansız döndü

Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi.

Freiburg'un 49. dakikada Wooyeong Jeong ve 52. dakikada Jonathan Schmid'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta, sarı-siyahlıların tek golünü 76. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.

Borussia Dortmund bu sezon sekizinci mağlubiyetini alarak 32 puanda kaldı. Freiburg ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasına Stuttgart'ı 5-2, Mainz 05 sahasında Union Berlin'i 1-0 ve Wolfsburg da deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Halsey Hüner Coşkuner Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Leipzig 3 puanı 3 golle aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 20:04:47. #1.14#
title