Leicester'de hedef Szalai
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Leicester'de hedef Szalai

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Leicester'de hedef Szalai

İngiliz ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sezon sonunda transfer girişiminde bulunacak.

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İngiliz ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sezon sonunda transfer girişiminde bulunacak.

Fenerbahçe'ye devre arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'den katılan Attila Szalai'ye İngiltere ekibi Leicester City talip oldu. Macar basınında yer alan haberde Leicester'ın Szalai'yi çok istediği, sezon sonunda Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılma ihtimaline karşı 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Szalai için sarı-lacivertlilerin ise bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro istediği belirtildi.

Szalai, Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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