Leicester City, Zambiyalı forvet Patson Daka'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz