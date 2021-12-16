Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçlarına koronavirüs engeli - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçlarına koronavirüs engeli

Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçlarına koronavirüs engeli
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu son iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford- Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title