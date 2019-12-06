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Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers'ın sözleşmesini uzattı.

06.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:36
Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, teknik direktör 'ın sözleşmesini uzattı.

Leicester City Kulübü, 46 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City, Premier Lig'de 15 haftada topladığı 35 puanla lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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