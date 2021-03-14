Leicester City, Sheffield United'ı 5 golle geçti
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Leicester City, Sheffield United'ı 5 golle geçti

14.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:09
Leicester City, Sheffield United'ı 5 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, sahasında Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, sahasında Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti.

Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 39, 69 ve 78. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 64. dakikada Ayoze Perez, 80. dakikada ise Ethan Ampadu'nun kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 56'ya çıkaran Leicester ekibi, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi, 14 puanlı Sheffield United ise son sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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